Напишите пожалуйста сказку "Пузырь, соломинка и лапоть" в публицистическом стиле .

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Напишите пожалуйста сказку "Пузырь, соломинка и лапоть" в публицистическом стиле .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пузыри,соломинка и лапоть.Это сказка,которую знают многие,почти все.Она учит нас взаимопомощи друг с другом.Мы учимся помогать друг другу и меньше ссорится по пустякам.Это все потому,что как в той сказке,придет беда и одним не справится,а вместе возможно всё.Сказки-это искусство дать опыт в действиях.В сказках есть сила.Так и в этой сказке. Вспомните пузырь соломинка и лапоть поссорились,а когда пришла беда никто не справился в одиночку.Так и в жизни.Не ссорьтесь  друг с другом,а работайте вместе.
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