Напишите пожалуйста сказку "Пузырь, соломинка и лапоть" в публицистическом стиле .

Гость: Гость:

Пузыри,соломинка и лапоть.Это сказка,которую знают многие,почти все.Она учит нас взаимопомощи друг с другом.Мы учимся помогать друг другу и меньше ссорится по пустякам.Это все потому,что как в той сказке,придет беда и одним не справится,а вместе возможно всё.Сказки-это искусство дать опыт в действиях.В сказках есть сила.Так и в этой сказке. Вспомните пузырь соломинка и лапоть поссорились,а когда пришла беда никто не справился в одиночку.Так и в жизни.Не ссорьтесь друг с другом,а работайте вместе.