Помогите пожалуйста, срочно) 1 и 2номер. Английский язык, 8 класс.
Английский язык
Помогите пожалуйста, срочно) 1 и 2номер. Английский язык, 8 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dry. A rocket. A drought To construct To attact To limit
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