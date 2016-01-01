Диагонали AC и BD трапеции ABCD пересекаются в точке О(АD и BC -основания) Известно что п??ощадь треугольника BOC равна 1728, а площадь треугольника AOD равна 2352 Найдите площадь треугольника АОВ
Математика
Диагонали AC и BD трапеции ABCD пересекаются в точке О(АD и BC -основания) Известно что п??ощадь треугольника BOC равна 1728, а площадь треугольника AOD равна 2352 Найдите площадь треугольника АОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим перпендикуляр ВЕ из вершины В на диагональ трапеции АС. Он будет общей высотой для треугольников АВО и ВОС. Следовательно отношение их площадей будет равно отношению оснований, т.е. S AOB/S BOC = AO/OC. Треугольники ВОС и АОD подобны по двум углам, поэтому отношение их сторон равно корню из отношения площадей: АО/ОС = . Поэтому S AOB = S BOC * = = = 2016.
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