Синтаксический разбор предложения он говорил что стадион нервирует школьников
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Синтаксический разбор предложения он говорил что стадион нервирует школьников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он-подл. говорил-сказ., что-подч.союз. стадион-подл. нервирует-сказ. школьников-доп. Повест., невоскл., сложноподч., сост. из 2 простых: 1. главн., повест., невоскл., простое, двусост., нераспр., полное, не осложнено; 2. придат. изъясн., повест, невоскл, простое, двусост., распр., полное, не осложнено
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