Сочинение на 2 листа 5 класс Памятный день

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Сочинение на 2 листа 5 класс Памятный день
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Гость:
На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая оставался самым трогательным, самым душевным праздником страны. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. Ветеран в орденах, ведущий за руку внука, — символ силы Отечества, прочной связи поколений. Именно 9 Мая мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим верить, что преодолеем все беды. История этого великого праздника еще раз напомнит всем нам о героизме и патриотизме всех защитников нашей Родины. День Победы – это праздник в честь всех тех, кто подарил нам мир на этой земле! План 1. 9 мая - праздник всей семьи 2. Почетная обязанность защитников 3. Вовзвращение давних традиций 4. всенародный праздник
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