РТ Лермонтов Утёс помогите

Литература
РТ Лермонтов Утёс помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утес-это высокая отвесная скала. Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне. Тучка- Золотая, Умчалась рано. Утес- великан, старый
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