РТ Лермонтов Утёс помогите

Гость: Гость:

Утес-это высокая отвесная скала. Ночевала тучка золотая На груди утеса-великана; Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине Старого утеса. Одиноко Он стоит, задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне. Тучка- Золотая, Умчалась рано. Утес- великан, старый