Напиши пословицы на казахском языке о земле или земледелие
Қазақ тiлi
Напиши пословицы на казахском языке о земле или земледелие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отан - оттан да ыстық! Оттансыз адам - ормансыз бұлбұл. Отан отбасынан басталады. Отансыздың оты жанбайды. Отан үшін күрес- ерге тиген үлес.
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