Раскрытие образа гобсека??

Гость: Гость:

Гопсек-это испорчена деньгами личность.Ожесточенная ,скупая,и безразлична ко всему происходящему .Гопсека не трогают чужие беды,он ,наоборот наживаеться на них. Автор разкрывая образ Гопсека,показывает что деньги правят миром.Что все остальное менее важно.Автор показывает ,что в таком человеке не осталось ,нечего доброго,светлого.Для него умерли понятия как:дружба, щедрость.Этим сведетьльствует его отношение к Дорианту -своему другу .Его дом наполнен всякими вонючими запахами.Он живёт практически на "свалке", так как, не соглашается продать торговцам,за нормальную цену продукты,купить нормальную олежду.Гопсек ,по словам Дорианта:" Это человек,скоторого слезла позолота".... Автор говорит ,что человечество само творит таких "Гопсеков".Жадных, и злых.Но надо исправлять сложившуюся ситуацию, так как это общество портит.