Какие взаимоотношения были с людьми своего сословия у Троекурова и Дубровского?(из романа Дубровского)
Литература
Какие взаимоотношения были с людьми своего сословия у Троекурова и Дубровского?(из романа Дубровского)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский их уважал, Троекуров считал себя очень важной персоной и относился к ним надменно
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