Відстань від києв до харкова становить 490км у якому масштабі використана карта як??о відстань становить 82мм
География
Відстань від києв до харкова становить 490км у якому масштабі використана карта як??о відстань становить 82мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480:82=5,8 1000:5,8=172,4 масштаб карты)
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