Составить текст из 7 предложений об историческом событии России в каждом предлодении использовать сложные прилагательные.

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Дореволюционная Россия была обнищавшей и голодной страной. Военные годы - тяжелый и достаточно длительный период. Великая Отечественная война длилась четыре года. Блокадный военный Ленинград прошел через сложные испытания. Современная история ярка и противоречива, сложна для объективного восприятия.