Побежал ветер звать на помощь молнию, но и это не помогло. Почему перед но поставлена запятая?
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Побежал ветер звать на помощь молнию, но и это не помогло. Почему перед но поставлена запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед а, но всегда ставится занятая.
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