Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Первый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 ученик остальные 105 деталей. Сколько всего деталей было сделано?
Математика
Мастер и его 3 ученика делали детали. мастер 2/15 всех деталей и еще 5 штук . Первый и второй ученик сделали по 1/4 всех деталей, а 3 ученик остальные 105 деталей. Сколько всего деталей было сделано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - всего деталей Мастер 2/15х+5 1 уч 1/4х 2 уч 1/4х 3 уч 105 1/4х+1/4х+105+ Х 2/15+5=х 1/2х+Х2/15+110=х Х19/30 +110=х Делим на Х каждое число, получаем 19/30 +110/Х =1 110/х=11/30 х= 110*30/11 х=300 деталей всего сделано
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