В чём состояла противоречивость и непрочность Версальско-Вашингтонской системы?

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Версальско-вашингтонскпя система защищала интересы стран - победительниц и дискриминировала побежденные страны. Из-за этого она была непрочна и нестабильна. Не могла поддерживать мир. Этому способствовал отказ США от участия в ещё функционировании ,изоляция советской России и антигерманская направленность