В чём состояла противоречивость и непрочность Версальско-Вашингтонской системы?
История
В чём состояла противоречивость и непрочность Версальско-Вашингтонской системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Версальско-вашингтонскпя система защищала интересы стран - победительниц и дискриминировала побежденные страны. Из-за этого она была непрочна и нестабильна. Не могла поддерживать мир. Этому способствовал отказ США от участия в ещё функционировании ,изоляция советской России и антигерманская направленность
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