FS/V^2-что за формула? А)Ускорение Б)Скорость В)Длина Г)Время Д)Масса
Физика
FS/V^2-что за формула? А)Ускорение Б)Скорость В)Длина Г)Время Д)Масса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это Ускорение... Больше всего похоже (ответ А)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогитее срочно, прошу, умоляю. Как решить (полное решение) В классе 16 человек. Может ли в нем девочек быть меньше трёх четвертей, но больше 70%.
Физика
Решите подробно пожалуйста 3.Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18 км\час за 50 сек. Найти силу трения колес во...