Напишите сочинение на тему:интервью с героями пьессы А.Н.Островского"Гроза"(10 вопросов задать героям),публицистический стиль и диалоговая форма
Литература
Напишите сочинение на тему:интервью с героями пьессы А.Н.Островского"Гроза"(10 вопросов задать героям),публицистический стиль и диалоговая форма
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События в драме А. Н. Островского «Гроза» разворачиваются на побережье Волги, в вымышленном городе Калинове. В произведении дан перечень действующих лиц и их краткие характеристики, но их всё же недостаточно для того, чтобы лучше понять мир каждого персонажа и раскрыть конфликт пьесы в целом. Главных героев «Грозы» Островского не так много.Катерина, девушка, главная героиня пьесы. Она довольно молода, её рано отдали замуж. Воспитывалась Катя в точности по традициям домостроя: главными качествами жены были уважение и покорность своему супругу. Поначалу Катя старалась полюбить Тихона, но ничего, кроме жалости, не могла к нему испытать. При этом девушка старалась поддерживать своего мужа, помогать ему и не упрекать его. Катерину можно назвать самым скромным, но при этом самым сильным персонажем «Грозы». Действительно, внешне сила характера Кати не проявляется. На первый взгляд эта девушка слаба и молчалива, кажется, будто её легко сломить. Но это совсем не так. Катерина единственная в семье, которая противостоит нападкам Кабанихи. Именно противостоит, а не игнорирует их, как Варвара. Конфликт несёт скорее внутренний характер. Ведь Кабаниха побаивается, что Катя может повлиять на её сына, после чего Тихон перестанет подчиняться воли матери.
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