(ЛУК) 1. Какое строение имеет клетка? 2. Где находится клеточный сок и что в нем содержится? 3. В какой цвет красящие вещества, находящиеся в клеточном соке и в пластидах, могут окрашивать различные части растений?

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1.Каждая клетка имеет плотную прозрачную оболочку с порами. В состав оболочек растительных клеток входит особое вещество — целлюлоза, придающая им прочность. Внутри клетки находится бесцветное вязкое вещество — цитоплазма. В цитоплазме располагается небольшое плотноеядро, в котором можно различить ядрышко. Почти во всех клетках имеются полости — вакуоли. Они заполнены клеточным соком. Для растительной клетки характерны многочисленные мелкие тельца —пластиды, содержащие пигмент. Так, зеленую окраску листьев определяют пластиды, называемые хлоропластами, в которых находится зеленый пигмент хлорофилл. Различную окраску лепестков цветков определяют пластиды, называемые хромопластами, содержащими красные, синие и другие цветные пигменты. Например, синюю окраску придадаёт пигмент — ксантофилл. 2.Клеточный сок находится в вакуолях клетки. Клеточный сок содержит воду с растворенными в ней сахарами и другими органическими и неорганическими веществами. В клеточном соке могут содержаться красящие вещества — пигменты. 3. Красящие вещества клеточного сока могут придавать синюю, фиолетовую, малиновую окраску лепесткам и другим частям растений. Пластиды могут придавать разным органам растений, в частности листьям, зеленую, желтую, красную или оранжевую окраску. Окраска пластид зависит от наличия красящих веществ, или пигментов. Так, зеленую окраску листьям придает зеленый пигмент хлорофилл.