Подчеркните причастия как члены предложения На берегу,усеянном мелкими и остры??и камнями ,еще приметнее чувствовалась полярная весна . Под тонкой ледяной корой звон пели ручьи .По отлогому склону,обращенному на полдень,ярко ...

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Подчеркните причастия как члены предложения На берегу,усеянном мелкими и остры??и камнями ,еще приметнее чувствовалась полярная весна . Под тонкой ледяной корой звон пели ручьи .По отлогому склону,обращенному на полдень,ярко зеленый мох, похожий на великолепный бархат.Наверху между камнями,покрывающими потрескавшуюся землю ,пучками росли цветы - яркие полярные маки ,своей нежностью напоминающие наши подснежники.

Автор: Гость