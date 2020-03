Поставь глаголы данные в скобках в present simple. затем ответь на вопросы, как в примере. John and David are friends. They 1)....like....(like) sports and they 2)............(play) basketball every week. They 3)............(...

Английский язык

Поставь глаголы данные в скобках в present simple. затем ответь на вопросы, как в примере. John and David are friends. They 1)....like....(like) sports and they 2)............(play) basketball every week. They 3)............(not/play) tennis. David 4).............(like) reading books. Every night he 6)...........(read) a story before he 7) .........(go) to bed. 1 Do John and David like sports? Yes, they do. 2Do John and David play basketball?.................... 3 Do John and David play tennis?................... 4 Does Devid like running?................... 5 Does John like reading books?.............. 6 Does John read stories every night?............

