Доберіть приклади загальнонаукової термінології
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Доберіть приклади загальнонаукової термінології
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Машина, пристрій, агрегат.
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