3,5 + 0,5(2 - 8t) =7,5 - 31
Алгебра
3,5 + 0,5(2 - 8t) =7,5 - 31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6t=7,5-31-3,5-3 -6t=-30 t=5
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