Помогите решить задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Роман, Павел и Сергей в игре на компьютере вместе набрали 3270 очков. Сколько очков набрал Роман, если Павел отстал от него на 250 очков, а Сергей превзо...

Алгебра
Помогите решить задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Роман, Павел и Сергей в игре на компьютере вместе набрали 3270 очков. Сколько очков набрал Роман, если Павел отстал от него на 250 очков, а Сергей превзошёл его в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пусть Роман набрал х. Тогда Павел (х-250), а Сергей 2х. По условиюю всего 3270. 2. Ур-е: х+х-250+2х=3270                   4х= 3520                    х=3520:4                         х=880 3. 880 - роман, 880-250=630 - павел, 1760--сергей
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