Помогите решить задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Роман, Павел и Сергей в игре на компьютере вместе набрали 3270 очков. Сколько очков набрал Роман, если Павел отстал от него на 250 очков, а Сергей превзо...

Алгебра

Помогите решить задачу, выделяя три этапа математического моделирования. Роман, Павел и Сергей в игре на компьютере вместе набрали 3270 очков. Сколько очков набрал Роман, если Павел отстал от него на 250 очков, а Сергей превзошёл его в 2 раза?

Автор: Гость