Почему город Саранск так называется?
История
Почему город Саранск так называется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе слова Саранск лежит слова сара (болото).Говаря проще название Саранск означает место на болотах и это название получил город от названия реки Саранки которое возникло раньше
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