В чем выражается более высокий уровень организации плоских червей по сравнению с кишечнополостными

Биология
В чем выражается более высокий уровень организации плоских червей по сравнению с кишечнополостными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У плоских червей появляется : кожно-мускульный мешек , активность передвижения ,2-х сторонняя симметрия , кожа соединяется 3-мя слоями мышц.   кишечнополостные 2-х слойные  эктодерма и энтодерма , имеют стрикательные клетки ,нервные рефлексы,железистые ферменты
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