Скласти речення з омоніми гриф гітари,дипломатична нота
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Скласти речення з омоніми гриф гітари,дипломатична нота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На гриф гітари накладений анкерний стрижень, що запобігає деформації гифу від натягу струн. Дипломатична нота - це офіційне дипломатичне письмове звернення однієї держави до іншої.
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