Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как вы понимаете смысл слов из предложений: "...стал осторожно развертывать его вдруг задрожавшими, огрубевшими пальцами". Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста,...

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Объясните, как вы понимаете смысл заключительных предложений текста: "-Ах, Пушкин! - повторял он. - Ведь я знаю, что ты добрый друг! " Смысл заключительных слов текста я понимаю так: несмотря на обидные слова Пушкина, Виленька убедился еще раз, что этот лицеист - его настоящий друг. Приведу примеры из текста Ю. Олеши, доказывающие это. Во-первых, после прочтения обидных стихотворных строк, обращенных к больному товарищу, Пушкин подбежал к другу и воскликнул: «Что я должен сделать, чтобы ты простил меня?» (Предложение №32.)И это были не просто слова! Возбуждение и решительность юного поэта говорили о том, что он готов на все! Во-вторых, Виленька понял, что обидные строки у Пушкина возникли не случайно и что они правдивы. Не зря он говорит другу: «А если судишь меня строго, то ведь это потому, что ты знаешь, как высок долг поэта» (Предложение №51.). Следовательно, настоящий друг всегда должен говорить правду в глаза, а его товарищу не нужно на это обижаться.