Определить склонение существительных: деревня, озеро, ужин, ткань
Русский язык
Определить склонение существительных: деревня, озеро, ужин, ткань
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревня 1скл. Озеро 2 скл. Ужин 2 скл Ткань 3 скл.
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