Однажды психолога пригласили на обувную фабрику, на которой заготовщицы обуви ра??отали вручную. Вопрос, который беспокоил руководство – повышение производительности труда. Выяснилось, что для всех работниц фабрики был характер...

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Однажды психолога пригласили на обувную фабрику, на которой заготовщицы обуви ра??отали вручную. Вопрос, который беспокоил руководство – повышение производительности труда. Выяснилось, что для всех работниц фабрики был характерен свой устойчивый темп. Работа передовых заготовщиц в течение месяца характеризовалась высоким темпом, для остальных был характерен средний и низкий темп (хотя высокий темп для них тоже был доступен). ¬– Ускорьтесь, просто делайте все быстрее, и производительность повысится, - дал совет психолог «отстающим» работницам. К чему приведёт попытка буквального следования этому совету? Опишите возможные психологические последствия попытки ускориться. Что бы предложили вы, оказавшись на месте психолога?

Автор: Гость