Словообразовательный разбор слов скорость, многолетние, разрушения, гигантской.

Русский язык
Словообразовательный разбор слов скорость, многолетние, разрушения, гигантской.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скор - корень, ость - суффикс, окончание нулевое, основа - скорость. мног, лет - корни, о - соединительная гласная, и - суффикс, е - окончание, основа слова - многолети. раз-приставка, руш - корень, ени - суффикс, я - окончание, основа - разрушени. гигант - корень, ск - суффикс, ой - окончание, основа - гигантск.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Раскрытие образа гобсека??
Ответить
Окружающий мир
Придумайте одну игру на внимание
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему что такое талант. Разных авторов
Ответить
Английский язык
Помогите! Плз! Срочно
Ответить
Английский язык
Помогите перевести текст Без переводчика
Ответить