Словообразовательный разбор слов скорость, многолетние, разрушения, гигантской.

Гость: Гость:

Скор - корень, ость - суффикс, окончание нулевое, основа - скорость. мног, лет - корни, о - соединительная гласная, и - суффикс, е - окончание, основа слова - многолети. раз-приставка, руш - корень, ени - суффикс, я - окончание, основа - разрушени. гигант - корень, ск - суффикс, ой - окончание, основа - гигантск.