1)следы жизни древнейших людей на земле были обнаружены в 2) определите хронологи??ескую последовательность а) открытия металла б) изобратения лук и стрелы с) возниковение плужного земляделия 3) произошло раньше 4) новый к...

Гость: Гость:

1) Древнейшие люди появились на Земле больше миллиона лет назад.Они сильно отличались от людей нашего времени и были похожи на крупных обезьян. Лбы у людей были низкие и покатые. Мозг был больше, чем у обезьяны, но значительно меньше, чем у современного человека. При ходьбе люди сильно наклонялись вперед. Их руки свешивались ниже колен. Пальцы у них были неловкие; люди могли выполнять своими руками только самую простую работу: рыть землю, хватать, ударять. Люди издавали лишь немногие отрывистые звуки. Этими звуками они выражали гнев и страх, призывали на помощь и предупреждали друг друга об опасности. 2)Металлы открыли 6 тыс. лет тому назад. Луки, если судить по наскальным рисункам луки существуют на Земле, вероятно, 20 – 30 тысяч лет. Плужное земледелие - конец 4-го — начало 3-го тысячелетия до н. э. 3) У тебя вопрос непонятно задан. 4) Неолит