Реформы Генриха 4. помогииите!

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Реформы Генриха 4. Гарантией мира в послевоенной Франции стал Нантский эдикт, обнародованный Генрихом IV в 1598 г. Указ объя­вил в качестве официальной галликанскую церковь.Стремясь к укреплению своей власти и упрочению экономической базы дворянства, Генрих IV стал инициатором ряда реформ. Проводником монаршей политики был 1-й министр Максимилиан Сюлли. Рассматривая укрепление крестьянского хозяйства как залог благополучия дворянства, живших на натуральную и денежную ренты. Сюлли принял ряд мер поддержки крестьян: ввел запрет на произвольное обложение крестьянского хозяйства, отменил продажу за долги сельскохозяйственного инвентаря, разрешил крестьянским общинам выкупать проданные общинные земли и добился более справедливого распределения прямого налога — тальи посредством привлечения к его уплате злостных неплательщиков. В интересах дворянства - списал значительную часть его долгов, образовавшихся за годы религиозных войн. Он попытался приобщить дворянство к ведению хозяйства на манер английских джентри. Началась пропаганда агрономических знаний: появились первые агрономические трактаты ("Театр земледелия" О.де Серра — 1600 г.). В интересах крестьян и дворянства были приняты меры по расширению хлебной торговли: правительство шло на сокращение пошлин и уничтожение внутренних таможен. Торговая политика Сюлли характеризовалась меркантилизмом - покровительством вывозу промышленной продукции и запретом на вывоз сырья. В соответствии с этим были заключены торговые дого­воры с Англией и Испанией.Колониальная политика Сюлли в Северной Америке и Вест-Индии. Результатом экономических мер монархии стал количественный рост мануфактур. Особое место среди них занимали королевские мануфактуры по производству шелка, полотна, золотой пряжи и фаянсовых изделий. Новые предприятия обладали привилегиями в торговле и распоряжались большим де­нежным капиталом. Усилиями Генриха IV Франция вступала в новую фазу полити­ческой эволюции -характеризовалась созданием единооб­разного во всех частях государства. Монарх отказался от созыва Гене­ральных штатов, предпочитая им узкие советы назначаемых лиц — нотаблей. Стремясь ограничить власть губернаторов — последнего оплота аристократии в провинциях, Генрих IV направлял в провин­ции генеральных наместников из числа преданных людей для от­правления финансовых и судебных дел, оставляя знати полномочия командования местными военными силами. Была изме­нена практика продажи государственных должностей. Узаконенная еще Франциском I широкая продажа государственных должностей не только поощрялась, но приобретенные должности становились наследственными. Для этого достаточно было вносить в казну ежегодный налог — полетту. Таким образом корона изыскала новую доходную статью. Все очевиднее проявлялась исключительная роль бюрократического аппарата как специфическая черта абсолютной монархии Франции. Представители "дворянства мантии" занимали важные должности в центральном и провинциальном аппаратах, входили в состав дипломатического корпуса, им же принадлежали доходные церковные и придворные должности. Высшее чиновниче­ство сближалось с аристократией.Французскаямонархия в первой половине XVIIв. Начавшиеся преобразования обеспечили стране уже в первой четверти XVII в. некоторый подъем экономики. Монарх готовился к большому воен­ному походу, задуманному им еще в годы религиозных войн. Он предполагал возглавить евангелическую унию немецких протес­тантских князей, заключить союз с Англией и повести решитель­ную борьбу против дома Габсбургов. Основными объектами этой борьбы были торговые города по Рейну и испанские Нидерланды. В 1610 г. Генрих IV собрал большую армию, которая должна была днинуться в Испанию, Северную Италию и на Рейн, когда посреди этих приготовлений его застигла смерть: он был убит монахом Франсуа Равальяком.