Морфологический разбор слова: именами, звуком, туфлях, полях

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Морфологический разбор слова: именами, звуком, туфлях, полях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именами-н.ф.(имя) множественное число, неодуш, ср .р. творительный падеж Звуком-н.ф.(звук)ед.ч.неодуш.,м.р.,Т.п.,сущ Туфлях-н.ф.(туфля)сущ.,ж.р.,мн.ч.,неодуш.,П.п. Полях-н.ф.(поле),сущ.,мн.ч.,м.р.,м.р.,одуш.,П.п.
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