Морфологический разбор слова: именами, звуком, туфлях, полях
Русский язык
Морфологический разбор слова: именами, звуком, туфлях, полях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именами-н.ф.(имя) множественное число, неодуш, ср .р. творительный падеж Звуком-н.ф.(звук)ед.ч.неодуш.,м.р.,Т.п.,сущ Туфлях-н.ф.(туфля)сущ.,ж.р.,мн.ч.,неодуш.,П.п. Полях-н.ф.(поле),сущ.,мн.ч.,м.р.,м.р.,одуш.,П.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Литература
История
1)следы жизни древнейших людей на земле были обнаружены в 2) определите хронологи??ескую последовательность а) открытия металла б) изобратения лу...