Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 градусов до +10 градусов? Если можно с данно

Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 градусов до +10 градусов? Если можно с данно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:m=3кг,t1=(-8C),t2=(+10C)c=(помоему)-1400(или 1000)Дж/кг.Q=?;Решение:Q=m×c×(t2-t1).Вычисление-Q=3кг×1400Дж/кг×(-8)-10)=(-8-10)=-18;3кг×1400Дж/кг(килограммы убираются).=4200Дж;Получается-4200Дж×18кг=75.600Дж/кг=75,6кДж.Ответ:Q=75,6кДж:)
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