Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 градусов до +10 градусов? Если можно с данно

Физика

Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска льда массой 3 кг от -8 градусов до +10 градусов? Если можно с данно

Автор: Гость