Из одного города в другой вышел человек. человек прошел 27км, потом за ним выехал автобус со скоростью в 10 раз больше, чем у человека. какое расстояние между городами

Физика
Из одного города в другой вышел человек. человек прошел 27км, потом за ним выехал автобус со скоростью в 10 раз больше, чем у человека. какое расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 киллометров Пешеход затратил на второй отрезок пути Х времени А автомобиль затратил навесь пусть Х времени, т. к. они прибыли одновременно. Скорость пешехода равна У км/ч Значит у автомобиля 10У км/час Всего они прошли путь пешеход = 27 км. + Х*У автомобиль = 10*Х*У При том что они прошли равный путь можно составить равенство 27 + Х*У = 10*Х*У 9ХУ=27 ХУ=3= длинна второго отрезка пути пешехода. Значит расстояние между городами равно 27+3=30
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