Подготовить пересказ эпизода "Обед в Покровском" от лица Маши.Пожалуйста(((

Гость: Гость:

Я сижу в своей комнате читаю книгу как вдруг меня слуги зовут обедать. Я спустилась вниз села за стол. Мой отец сказал мне что я выйду замуж за князя вирейского. Я сказала ему лучше умереть,лучше в монастырь,лучше за дубровского