5(n-2)-6(n-2)-6(n 3)-3(2n-9)
Математика
5(n-2)-6(n-2)-6(n 3)-3(2n-9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(n-2)-6(n-2)-6(n+3)-3(2n-9) = 5n-10-6n+12-6n-18-6n+27=11-13n.
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