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5x\7=10 срочно надоооо
Математика
5x\7=10 срочно надоооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х/7=10 5х=10*7 х=70/5 х=14
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