Подобрать и записать 5 пословиц с возвратными глаголами

Русский язык
Подобрать и записать 5 пословиц с возвратными глаголами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Любишь кататься -  люби и саночки возить. 2.Не плюй в колодец - пригодиться воды напиться. 3.Хорошо смеётся тот,кто смеётся последним. 4.Кто не знает ,как работать, для того работа не кончается. 5.Дерево славится плодами ,а человек - трудами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Определите плюсы и минусы традиционной экономики ( в плюсах более 4х пунктов,в мин??сах более 3х пунктов )
Ответить
Математика
Реши уравнение 600-8y=48
Ответить
Қазақ тiлi
Сочинение на тему коксерек на казахском 10 предложений
Ответить
Литература
Что можно сказать о душевном состоянии героя, о характере мальчика и хозяина по им поступкам?
Ответить
Математика
Выполните действия в десятичных дробях:0,2*(5 1/4+6,1)+0,01*3
Ответить