Подобрать и записать 5 пословиц с возвратными глаголами
Русский язык
Подобрать и записать 5 пословиц с возвратными глаголами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Любишь кататься - люби и саночки возить. 2.Не плюй в колодец - пригодиться воды напиться. 3.Хорошо смеётся тот,кто смеётся последним. 4.Кто не знает ,как работать, для того работа не кончается. 5.Дерево славится плодами ,а человек - трудами.
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