Проскланяйте числительное 2342

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Проскланяйте числительное 2342
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.есть что? две тысячи триста сорок два  Р.нет чего? двух тысяч трёхсот сорока двух  Д.рад чему? двум тысячам трёмстам сорока двум  В.вижу что? две тысячи триста сорок два  Т.горжусь чем? двумя тысячами тремястами сорока двумя  П.думаю о чём? о двух тысячах трёхстах сорока двух 

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