Проскланяйте числительное 2342
Русский язык
Проскланяйте числительное 2342
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.есть что? две тысячи триста сорок два Р.нет чего? двух тысяч трёхсот сорока двух Д.рад чему? двум тысячам трёмстам сорока двум В.вижу что? две тысячи триста сорок два Т.горжусь чем? двумя тысячами тремястами сорока двумя П.думаю о чём? о двух тысячах трёхстах сорока двух
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