Помогите Рассчитайте обьем водорода, полученный в результате реакции солянной кислоты с магнием массой 2,4 г

Химия

Помогите Рассчитайте обьем водорода, полученный в результате реакции солянной кислоты с магнием массой 2,4 г

Автор: Гость