Помогите Рассчитайте обьем водорода, полученный в результате реакции солянной кислоты с магнием массой 2,4 г
Химия
Помогите Рассчитайте обьем водорода, полученный в результате реакции солянной кислоты с магнием массой 2,4 г
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