Запиши слова, действуя по памятке 5. Графически выдели орфограмму и способ ее пров??рки. Голова, смотреть, гладкий, прилететь, лепестки, жемчужная, грустный, обидчик, варенье, солнце, ловкий, стеклянный, голубь, честный.
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Запиши слова, действуя по памятке 5. Графически выдели орфограмму и способ ее пров??рки. Голова, смотреть, гладкий, прилететь, лепестки, жемчужная, грустный, обидчик, варенье, солнце, ловкий, стеклянный, голубь, честный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А по какой " памятке номер 5"?
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