Решите уравнение: 1) (х - 50,6) + 2,15 = 42,9; 2) 31,28 - (m + 4,2) = 15, 093.
Математика
Решите уравнение: 1) (х - 50,6) + 2,15 = 42,9; 2) 31,28 - (m + 4,2) = 15, 093.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х-50,6=42,9-2,15 х-50,6=40,74 х=40,75+50,6 х=91,35 2) -(m+4,2)=15,093-31,28 -(m+4,2)=-16,187 m=16,187-4,2 m=11,987
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