ВОПРОС.ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ГЕРОЕВ СКАЗОК?КАКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ И ПРЕДМЕТЫ ИМ ПРИГОДИЛИСЬ?СОЕДИНИ КАРАНДАШОМ НУЖНЫЕ КАРТИНКИ. ЧТЕНИЕ 1 КЛАССА

Литература
ВОПРОС.ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ГЕРОЕВ СКАЗОК?КАКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ И ПРЕДМЕТЫ ИМ ПРИГОДИЛИСЬ?СОЕДИНИ КАРАНДАШОМ НУЖНЫЕ КАРТИНКИ. ЧТЕНИЕ 1 КЛАССА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С.Пушкин сказка О мертвой царевны фигурирует волшебное горящее зеркало . Баба-яга фигурирует то , что она летает на метле .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Объясните значение следующих словосочетание век вековать
Ответить
Английский язык
My hometown is special. 1.I live in Lipetsk.2.I like living there because........... 3.There are..............4.You can...........5.My favourite pl...
Ответить
Английский язык
Помогите с 3 номера, пожалуйста.
Ответить
Математика
Выполните дйствие 1 2/3÷(-3 1/3
Ответить
Химия
!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить