ВОПРОС.ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ГЕРОЕВ СКАЗОК?КАКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ И ПРЕДМЕТЫ ИМ ПРИГОДИЛИСЬ?СОЕДИНИ КАРАНДАШОМ НУЖНЫЕ КАРТИНКИ. ЧТЕНИЕ 1 КЛАССА
Литература
ВОПРОС.ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ГЕРОЕВ СКАЗОК?КАКИЕ ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ И ПРЕДМЕТЫ ИМ ПРИГОДИЛИСЬ?СОЕДИНИ КАРАНДАШОМ НУЖНЫЕ КАРТИНКИ. ЧТЕНИЕ 1 КЛАССА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С.Пушкин сказка О мертвой царевны фигурирует волшебное горящее зеркало . Баба-яга фигурирует то , что она летает на метле .
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