Выполните дйствие 1 2/3÷(-3 1/3
Математика
Выполните дйствие 1 2/3÷(-3 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 целых2/3:3целых 1/3=5/3:10/3=5/3х3/10=1/2=0,5
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