!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!
Химия
!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А3.3 ZnS+2HCl=ZnCl2+H2S↑
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