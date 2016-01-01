!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!

Химия

!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость