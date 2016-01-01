!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!

Химия
!!!!!!!!!!!!!!Помогите пожаааалуйста очень надо срочно, в А3 если можно ещё уравнение ре??кции с верным ответом!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А3.3 ZnS+2HCl=ZnCl2+H2S↑
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По кругу сидят 2016 человек каждый из которых либо рыцарь который всегда говорит пр??вду либо лжец который всегда лжёт каждый человек сказал обо вс...
Ответить
Українська мова
Даю 30 балов тому кто выполнит Виписати по два прислів'я до кожної форми дієслова СРОЧНО!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Составьте маленькое простое предложение со словом лебедь.
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор „много шишек”
Ответить
История
Место и дата победы македонцев над греками..Помогите..срочно
Ответить