1)Какие явления современной действительности высмеивает сатирик в сказке..."Прему??рый пискарь". 2)Какие социальные идеалы проповедует в ней автор. 3) Какие особенности сатиры Щедрина в ней проявилась?

Гость: Гость:

1)Салтыков-Щедрин — один из величайших сатириков мира. Всю свою жизнь он посвятил борьбе за освобождение русского народа, критикуя в своих произведениях самодержавие и крепостничество, а после реформы 1861 года — пережитки крепостного права, оставшиеся в быту и психологии людей. Сатирик критиковал не только деспотизм и эгоизм угнетателей, но и покорность угнетаемых, их долготерпение, рабскую психологию. В 1883 г. появился знаменитый «Премудрый пескарь» , ставший за минувшие сто с лишним лет хрестоматийной сказкой Щедрина. Сюжет этой сказки известен каждому: жил-был пескарь, который поначалу ничем не отличался от себе подобных. Но, трус по характеру, решил он всю жизнь прожить, не высовываясь, в своей норе, вздрагивая от каждого шороха, от каждой тени, мелькнувшей рядом с его норой. Так и жизнь прошла мимо – ни семьи, ни детей. Так и исчез – то ли сам, то ли щука какая заглотнула. Только перед смертью задумывается пескарь о прожитой жизни: « Кому он помог? Кого пожалел, что он вообще сделал в жизни хорошего? – Жил – дрожал и умирал – дрожал» . Только перед смертью осознает обыватель, что никому-то он не нужен, никто его не знает и о нем не вспомнит. Страшную обывательскую отчужденность, замкнутость в себе показывает писатель в “Премудром пескаре”. М. Е. Салтыкову-Щедрину горько и больно за русского человека. Читать Салтыкова-Щедрина довольно непросто. Поэтому, может быть, многие так и не поняли смысла его сказок. Но большинство “детей изрядного возраста” оценили творчество великого сатирика по заслугам. Высказанные писателем в сказках мысли современны и сегодня. Сатира Щедрина проверена временем и особенно остро она звучит в период социальных неурядиц, подобных тем, которые переживает сегодня Россия.