Как правильно сказать на английском "Я обязательно передам ему сообщение"
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Как правильно сказать на английском "Я обязательно передам ему сообщение"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will pass on a message to him.
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