Подготовь сообщение об однородных членах предложения . Наши вопросы послудат теб?? планом . Номер 480.

Русский язык
Подготовь сообщение об однородных членах предложения . Наши вопросы послудат теб?? планом . Номер 480.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы используем однородные члены предложения для того чтобы описать одно и тоже слово , или назвать несколько предметов сразу. Мы разделяем однородные члены предложения запятыми и союзами такими как и а да. Союзы мы используем когда говорим 2 слова, а запятые когда больше 2 слов
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