Подготовь сообщение об однородных членах предложения . Наши вопросы послудат теб?? планом . Номер 480.

Гость: Гость:

Мы используем однородные члены предложения для того чтобы описать одно и тоже слово , или назвать несколько предметов сразу. Мы разделяем однородные члены предложения запятыми и союзами такими как и а да. Союзы мы используем когда говорим 2 слова, а запятые когда больше 2 слов