Прочитайте вслух примеры четко проговаривать числительные:1+2234=2235,4+3123=3127,4214-3=4211,2214-23=2191

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Один плюс две тысячи двести тридцать четыре равно две тысячи двести тридцать пять, четыре плюс три тысячи сто двадцать три равно три тысячи сто двадцать семь, четыре тысячи двести четырнадцать минус три равно четыре тысячи двести одиннадцать, две тысячи двести четырнадцать минус двадцать три равно две тысячи сто девяносто один.