Выполнить действия 1) 10,5/15+15, 8; 2) 67,2/12-3,25; 3) 46,2/132×1,6; 4) (16,3+21,5)/14; 5) (42,3+34,2)/9+3,5; 6) ( 47,52-7,2)/6-0,81 ; Вот и всё помогите пожалуйста нужно очень очень срочно

Математика

Выполнить действия 1) 10,5/15+15, 8; 2) 67,2/12-3,25; 3) 46,2/132×1,6; 4) (16,3+21,5)/14; 5) (42,3+34,2)/9+3,5; 6) ( 47,52-7,2)/6-0,81 ; Вот и всё помогите пожалуйста нужно очень очень срочно

Автор: Гость